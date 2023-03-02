Мак Аллистер: я не сомневаюсь, что в 40 или 45 лет Месси будет оставаться лучшим в мире

Полузащитник «Брайтона» и сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер порассуждал о шансах нападающего национальной команды и французского «ПСЖ» Лионеля Месси принять участие на чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике, заявив, что капитан аргентинцев и после 40 лет будет оставаться лучшим игроком мира.

«Он знает, что мы хотим выиграть всё, пока он хочет и может, так что, надеюсь, он сможет продолжать играть с нами. Очевидно, что я вижу Месси на следующем чемпионате мира. Я не сомневаюсь, что в 40 или 45 лет он продолжит оставаться лучшим в мире. Он очень профессионален, вы можете видеть это по его отличной физической форме, он может спокойно продолжать играть», — приводит слова Мак Аллистера TyC Sports.

На момент начала чемпионата мира 2026 года Лионелю Месси будет 39 лет. На мундиале 2022 года в Катаре аргентинец впервые в своей карьере стал победителем мирового первенства.

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