Мак Аллистер: я не сомневаюсь, что в 40 или 45 лет Месси будет оставаться лучшим в мире

Полузащитник «Брайтона» и сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер порассуждал о шансах нападающего национальной команды и французского «ПСЖ» Лионеля Месси принять участие на чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике, заявив, что капитан аргентинцев и после 40 лет будет оставаться лучшим игроком мира.
«Он знает, что мы хотим выиграть всё, пока он хочет и может, так что, надеюсь, он сможет продолжать играть с нами. Очевидно, что я вижу Месси на следующем чемпионате мира. Я не сомневаюсь, что в 40 или 45 лет он продолжит оставаться лучшим в мире. Он очень профессионален, вы можете видеть это по его отличной физической форме, он может спокойно продолжать играть», — приводит слова Мак Аллистера TyC Sports.
На момент начала чемпионата мира 2026 года Лионелю Месси будет 39 лет. На мундиале 2022 года в Катаре аргентинец впервые в своей карьере стал победителем мирового первенства.
Месси может получить «Суперзолотой мяч»
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