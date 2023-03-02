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Гол Салаха помог «Ливерпулю» одержать уверенную победу над «Вулверхэмптоном»

Гол Салаха помог «Ливерпулю» одержать уверенную победу над «Вулверхэмптоном»
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Сегодня, 2 марта, завершился перенесённый матч седьмого тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» принимал «Вулверхэмптон». Встреча прошла на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток главного арбитра матча Пола Тирни прозвучал в 23:00 мск. Встреча завершилась уверенной победой мерсисайдцев со счётом 2:0.

Первая половина встречи прошла без голов. «Ливерпуль» смог открыть счёт в матче только на 73-й минуте — отличился центральный защитник Вирджил ван Дейк с передачу Диогу Жоты. Через четыре минуты египтянин Мохамед Салах после паса защитника Константиноса Цимикаса установил итоговый результат — 2:0 в пользу хозяев.

Победа помогла команде Юргена Клоппа набрать 39 очков и подняться на шестую строчку турнирной таблицы. «Вулверхэмптон» (24 очка) остался на 15-й строчке. В следующем туре «волки» сыграют с «Тоттенхэмом» (4 марта), а мерсисайдцы встретятся с «Манчестер Юнайтед» (5 марта).

Англия - Премьер-лига. 7-й тур
01 марта 2023, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 ван Дейк – 73'   2:0 Салах – 77'
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