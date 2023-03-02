Первый иностранный тренер в России: мне срывали работу, не могли наиграть состав

Сербский экс-тренер «Уралана» Борис Буняк рассказал о подробностях работы в футбольном клубе из Элисты.

«Причин неудач было много. Определённый вклад в поражения внесли и сами футболисты — непрофессиональным отношением к своим обязанностям. Но я должен подчеркнуть, что значительная часть ответственности за это лежит на клубе. Руководство слишком толерантно относилось к недисциплинированности и непрофессионализму. Дисциплину можно было повысить штрафами. Но ничего этого в «Уралане» не делалось.

Когда в чемпионате возникала пауза, вместо четырёх-пяти выходных игроки могли отсутствовать 10 и более дней. И им это сходило с рук. Самовольные отлучки дестабилизировали команду. Мне срывали работу. Мы не могли наиграть оптимальный состав, потому что лидеров команды просто не было на тренировках!

Если не ошибаюсь, после пяти туров клуб отпустил игроков на родину! Я настаивал, что так расслаблять футболистов посреди сезона, в двухнедельной паузе — нельзя. Отъезд — это ещё полбеды. Но они же возвращались, когда кому вздумается. Кто-то приезжал за два-три дня до игры, а кто-то — вообще за сутки! Это была катастрофа. Тогда я понял, что всё, что я делаю, — это иллюзия. При таком подходе клуб не мог рассчитывать на лучшие результаты», – рассказал серб в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.