Экс-девушка вингера «Локо» Педриньо подала заявление в полицию о домашнем насилии

Аманда Нуньес, бывшая девушка бразильского вингера «Локомотива» Педриньо, играющего в аренде в «Сан-Паулу», написала заявление в полицию о случае домашнего насилия со стороны футболиста, сообщает Globo.
Отмечается, что защита игрока подтвердила, что он получил уведомление о необходимости явиться в полицию.
«Дело было квалифицировано как семейное насилие с телесными повреждениями, угрозами и оскорблением. Девушка подверглась нападению со стороны её 23-летнего партнёра. У потерпевшей были обнаружены следы травм, которые были сфотографированы и приобщены к полицейскому расследованию», — говорится в заявлении полиции Сан-Паулу.
Ранее девушка опубликовала в соцсетях сообщения, связанные с тематикой домашнего насилия, но позже удалила их.
В текущем сезоне Педриньо провёл девять матчей за «Локомотив», забив четыре гола. Затем 23-летний вингер на правах аренды перешёл в «Сан-Паулу».
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