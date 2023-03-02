Первый иностранный тренер РПЛ: Россия для меня была и остаётся братской страной
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Первый иностранный тренер российской высшей лиги Борис Буняк рассказал о своём отношении к России. Ранее 68-летний серб работал в «Уралане» (2000).
«Всё было хорошо, кроме результатов. Жизнь в Калмыкии не такая динамичная и насыщенная, как где-либо, но в ней тоже есть свои прелести. Нам создали отличные условия для тренировок и жизни. В Калмыкии я открыл для себя новую культуру и религию, узнал много о буддизме. Познакомился с новыми людьми. Это был ценный жизненный опыт, который я до сих пор вспоминаю с любовью. Для меня Россия была и остаётся братской страной», — сказал Буняк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полное интервью с Борисом Буняком читайте на «Чемпионате»:
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