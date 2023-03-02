Первый иностранный тренер в России высказался о договорных матчах в нашей стране

Сербский экс-тренер «Уралана» Борис Буняк ответил на вопрос о договорных матчах в России.
«Странный пропущенный мяч ещё не означает, что матч сдан. Подозревать могут все, но дурных намерений игроков, тем более вратаря, никто не доказал. Эти голы меня удивили, потому что в остальном Кошелев был надёжен и не допускал таких ошибок (речь идёт о матче сезона-2000 с «Локомотивом-НН» (0:2). — Прим. «Чемпионата»).
Допускаю ли, что футболисты «Уралана» могли проигрывать умышленно? Я не могу обвинять игроков в нежелании побеждать. Это скорее следствие их качества, точнее — некачественности. Если у кого-то и возникали такие помыслы, пускай это останется на их совести. Все мы знаем, что в футболе возможно всё. Но я знаю, что как профессионал работал максимально профессионально. Я чист перед богом и перед собой. Если бы было иначе, продержался бы я в профессии 30 лет?» – сказал Буняк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полное интервью с Борисом Буняком читайте на «Чемпионате»:
- 2 марта 2023
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