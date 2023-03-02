«Ювентус» сообщил о продлении контракта с 31-летним бразильским защитником Данило

«Ювентус» на официальном сайте сообщил о продлении контракта с бразильским защитником Данило.

Отмечается, что соглашение с 31-летним футболистом заключено до 2025 года. Данило перешёл в «Ювентус» из «Манчестер Сити» летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 37 млн.

В текущем сезоне Данило принял участие в 33 матчах за туринский клуб во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. «Ювентус» занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2022/2023, набрав 35 очков после 24 туров. Отметим, что с клуба по ходу чемпионата были сняты 15 очков из-за финансовых махинаций бывшего руководства.

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