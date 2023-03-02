Гендиректор «Акрона»: «Локомотив» — отличный жребий. Наша задача — финал Кубка России
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Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов прокомментировал жеребьёвку 1/4 финала Фонбет Кубка России Пути регионов. Тольяттинский клуб встретится с «Локомотивом».
«На данной стадии не бывает лёгких соперников, поэтому мы рады любой команде. Нам выпал «Локомотив» — отличный жребий, будет играть с ними. Наша цель? Побеждать в чемпионате и Кубке каждый матч. Куда нас это приведёт, сложно сказать. Мы сделаем всё, чтобы продолжать победную серию в Кубке России. Формат соревнования для Пути регионов чутка сложноват, но будем стараться достичь максимума. Наша амбициозная задача — финал Кубка! Мы бы очень хотели туда попасть», — сказал Власов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Новость по темеКак вам жеребьёвка Кубка России?
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