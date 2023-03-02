Федун: сегодня заехал к ребятам по старой памяти на тренировку. «Спартак» хорошо готов

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал итоги жеребьёвки полуфинала Фонбет Кубка России, в котором красно-белые сыграют с «Уралом». Также москвичи примут команду Виктора Гончаренко в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Интересная пара «Спартак» — «Урал», в субботу посмотрим репетицию. Сегодня заехал к ребятам по старой памяти на тренировку. Все настроены очень решительно, команда хорошо готова. Так что ребятам удачи, всё будет хорошо!» — приводит слова Федуна «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Спартаком» и «Уралом» в рамках РПЛ состоится в субботу, 4 марта, на «Открытие Банк Арене». Стартовый свисток — в 14:00 по московскому времени. В Кубке России команды сыграют 15 марта в Москве, а ответная встреча состоится в Екатеринбурге 4 апреля.

Тренеры «Спартака», возглавлявшие сборные команды: