Вратарь «Баварии» Зоммер рассказал об отношениях с Нойером

Швейцарский вратарь мюнхенской «Баварии» Ян Зоммер рассказал о взаимоотношениях с капитаном рекордмайстера Мануэлем Нойером, отметив, что голкиперы поддерживают между собой хорошие отношения.
«Нойер? Мы видимся почти каждый день и поддерживаем очень хорошие контакты. Мы были знакомы друг с другом и раньше, так как мы часто играли друг против друга», — приводит слова Зоммера Kicker.
Напомним, Зоммер пополнил состав «Баварии» в зимнее трансферное окно, перейдя из мёнхенгладбахской «Боруссии». Нойер получил тяжёлую травму во время отдыха на горнолыжном курорте после чемпионата мира 2022 года в Катаре. По многочисленным прогнозам, Нойер выбыл как минимум до конца текущего сезона. Зоммер был куплен для его замены.
Нойер впервые после травмы посетил собрание «Баварии»:
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