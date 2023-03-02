Смородская объяснила, почему скептически относится к идее передачи акций «Локо» фанатам
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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала идею о передаче части акций клуба болельщикам.
«Нереально, что «Локомотив» может передать часть акций клуба болельщикам. Это сказано для «красного словца». У «Локомотива» нет такого костяка болельщиков, которые являются профессионалами именно в футболе, а не в том, как только кричать непристойные слова.
Такую идею уже высказывал Леонид Федун, когда был владельцем «Спартака»? Это очень сложная идея. Даже в таких странах, как Великобритания, эта идея не везде прижилась, не во всех клубах. Я очень скептически на это смотрю.
Почему в последние годы руководители клубов говорят на эту тему? Им надо что-то говорить, вот и всё», — приводит слова Смородской Legalbet.
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