РФС объявил о конкурсе для оформивших Fan ID. Главный приз — квартира в Подмосковье

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил о старте конкурса с рядом призов для болельщиков, оформивших Fan ID.

Чтобы стать участником проводимой РФС акции, болельщику необходимо оформить Fan ID, дать согласие на участие в рекламных акциях, купить билет или абонемент на футбол и посетить матч. Главный приз конкурса — квартира в ближайшем Подмосковье. Среди других подарков называются сертификаты на различные суммы на путешествия, технику и другие вещи. Всего будет разыграно 19 тысяч призов.

Розыгрыш будет проводиться с 18-го по 22-й туры Мир РПЛ. Принять участие в акции болельщики смогут со 2 марта. Она продлится по 12 апреля, тогда же будет разыгран главный приз. Подробности можно узнать на сайте «Болей футболом».