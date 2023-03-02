«Эмпатия возникла сразу». Осимхен — об отношениях с Кварацхелией

Нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен рассказал, что взаимопонимание и эмпатия с грузинским форвардом неаполитанцев Хвичей Кварацхелией у футболистов возникла сразу же.

«Эмпатия между нами возникла с самого первого момента. Он сильный игрок, но также он отличный человек, и для меня это имеет значение», — приводит слова Осимхена Corriere della Sera.

Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года, Кварацхелия присоединился к команде в 2022 году. Нигериец в текущем сезоне отметился 21 забитым мячом и четырьмя результативными передачами в 25 сыгранных матчах. Грузинский нападающий забил 12 голов и сделал 15 голевых пасов в 26 встречах.

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