«Реал» с 1970 года не может обыграть «Барселону» в домашнем матче Кубка Испании

«Реал» с 1970-го года не может одержать победу в домашнем матче с «Барселоной» в Кубке Испании, сообщается в «твиттере» Gracenote Live.

По данным источника, «Реал» выиграл только один из последних 11 домашних матчей в Кубке Испании. В последний раз это произошло в 1970-м году. Тогда «Королевский клуб» одержал победу со счётом 2:0.

Напомним, 2 марта «Реал» уступил «Барселоне» в первом полуфинальном матче Кубка Испании со счётом 0:1.

Ответный полуфинальный матч Кубка Испании состоится 5 апреля на стадионе «Камп Ноу». «Барселона» является рекордсменом по количеству побед в Кубке Испании. Каталонский клуб выигрывал этот трофей 31 раз. «Реал», в свою очередь, занимает третье место по этому показателю, выигрывав трофей 19 раз.

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