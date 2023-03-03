Сперцян: конечно, я скучаю по Черникову. Мне комфортнее, когда он на поле
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян признался, что он скучает по травмированному с сентября 2022 года хавбеку «быков» Александру Черникову, заявив, что ему комфортнее, когда его партнёр играет вместе с ним.
«Конечно, я скучаю по Черникову. Мне комфортнее, когда он на поле. Скучаем вообще по всем, кто травмирован. Желаю ребятам скорее вернуться на поле. Они нужны нам», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».
23-летний Черников, который, как и Сперцян, является воспитанником «Краснодара», успел сыграть всего семь матчей за «быков» в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги, в которых не смог отметиться результативными действиями. Также российский полузащитник принял участие в двух встречах Фонбет Кубка России.
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