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Судья Роман Галимов рассказал, почему не получал назначений в РПЛ больше четырёх лет

Судья Роман Галимов рассказал, почему не получал назначений в РПЛ больше четырёх лет
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Арбитр Роман Галимов объяснил, почему не получал назначений в РПЛ больше четырёх лет.

«В 2018-м у меня была игра в РПЛ, а потом в ФНЛ встречались «Тамбов» и «Армавир». В этом матче было принято несколько ошибочных решений. Руководитель, который был на тот момент, посчитал, что мой уровень не соответствует чемпионату России. Сразу – после одного матча. Весной 2019-го я получил только одно назначение на матч ФНЛ и ещё одно в ФНЛ-2. Почему так – это вопрос к тому руководителю.

Так совпало, что из-за этой ситуации в 2019-м я не попал в группу судей, которые проходили обучение работы с VAR. А он стал использоваться на всех матчах чемпионата. Я был одним из немногих, кто оставался в списке судей, но не мог получить назначения. Сегодня у меня уже есть необходимый для РПЛ сертификат VAR», — сказал Галимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полностью интервью с Романом Галимовым читайте на «Чемпионате»:

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