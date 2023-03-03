Клопп: я действительно рад за Рашфорда

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал мнение о нападающем «Манчестер Юнайтед» Маркусе Рашфорде.

«Практически невозможно быть счастливым чему-то в «Манчестер Юнайтед», когда ты тренер «Ливерпуля». Но я действительно рад за Рашфорда, потому что у него был очень трудный прошлый год, когда он выступал не на том уровне, на который способен.

Я знал, что это изменится, но иногда в жизни не хватает времени, чтобы это изменить. Но сейчас он играет невероятно. Его скорость, техника — этот микс, насколько он спокоен перед воротами, он забивает простые голы, он забивает мировые, он вкладывает голову во все эти вещи.

Мы уже играли раньше против атакующих игроков мирового класса, и если попытаешься сделать это в ситуации один на один, то всегда будешь в проигранной ситуации — мы должны делать это коллективно», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

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