«Всё равно все едят». Прохин — о рекомендации Валерия Карпина есть меньше сладкого

Защитник «Ростова» Данила Прохин рассказал о рекомендации главного тренера своей команды Валерия Карпина есть как можно меньше сладкого в течение сезона.

«Сколько килограммов привёз из отпуска? С этим у меня всё в порядке — лишнего не привёз. Не могу сказать, что я в чём-то себе отказывал, но на килограммах это не сказалось. Несмотря на то что я люблю сладкое — во время сезона стараюсь есть его меньше. Георгич говорит, что без сахара будет лучше. Но он же не находится с нами круглые сутки. Всё равно все едят. При этом, понятное дело, никто не обжирается, не пихает в себя торты», — приводит слова Прохина Sport24.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Данила Прохин провёл за «Ростов» девять матчей, не отметился результативными действиями и получил две жёлтые и одну красную карточку.