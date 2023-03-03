Опубликовано расписание матчей Кубка России по футболу
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Пресс-служба Фонбет Кубка России по футболу в своём телеграм-канале опубликовала расписание матчей предстоящей стадии турнира.
Путь РПЛ, плей-офф (время московское)
14 марта, 20:00
«Спартак» — «Урал»
15 марта, 17:30
«Крылья Советов» — ЦСКА
Ответные встречи состоятся 4-6 апреля
Путь регионов, плей-офф (время московское)
14 марта, 17:30
«Акрон» — «Локомотив»
15 марта, 15:00
«Ахмат» — «Краснодар»
15 марта, 20:00
«Зенит» — «Динамо»
16 марта, 18:00
«Пари НН» — «Ростов»
Финал Фонбет Кубка России по футболу пройдёт 11 июня 2023 года на московском стадионе «Лужники». Действующим обладателем турнира является «Спартак», обыгравший в финале «Динамо». Самым титулованным клубом в Кубке России является «Локомотив» с девятью победами.
Комментарии
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