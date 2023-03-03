Опубликовано расписание матчей Кубка России по футболу

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Пресс-служба Фонбет Кубка России по футболу в своём телеграм-канале опубликовала расписание матчей предстоящей стадии турнира.

Путь РПЛ, плей-офф (время московское)

14 марта, 20:00

«Спартак» — «Урал»

15 марта, 17:30

«Крылья Советов» — ЦСКА

Ответные встречи состоятся 4-6 апреля

Путь регионов, плей-офф (время московское)

14 марта, 17:30

«Акрон» — «Локомотив»

15 марта, 15:00

«Ахмат» — «Краснодар»

15 марта, 20:00

«Зенит» — «Динамо»

16 марта, 18:00

«Пари НН» — «Ростов»

Финал Фонбет Кубка России по футболу пройдёт 11 июня 2023 года на московском стадионе «Лужники». Действующим обладателем турнира является «Спартак», обыгравший в финале «Динамо». Самым титулованным клубом в Кубке России является «Локомотив» с девятью победами.