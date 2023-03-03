«Бавария» объявила о продлении контракта с форвардом Шупо-Мотингом

Нападающий мюнхенской «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг подписал новый контракт с командой, рассчитанный до лета 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба на официальном сайте.
«Я очень рад продлению контракта и тому, что смогу продолжать получать массу удовольствия от выступлений за «Баварию». Моя семья чувствует себя в Мюнхене как дома. Это очень важный момент для меня.
Конечно, я рад, что могу помогать команде. Я отлично лажу с одноклубниками, и мы вместе работаем над нашими целями. В «Баварии» большая конкуренция, но вы будете её частью, если хотите оказаться в числе лучших. Только так можно выиграть большое количество титулов. У клуба большие планы и не было причин что-то менять», — приводит слова Шупо-Мотинга пресс-служба «Баварии» на официальном сайте.
33-летний Шупо-Мотинг выступает за немецкую команду с октября 2020 года. В 82 матчах за «Баварию» форвард забил 33 мяча и отдал 10 результативных передач.
- 3 марта 2023
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