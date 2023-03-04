Фигуристка Анна Щербакова выполнит символический удар перед игрой РПЛ «Спартак» — «Урал»

Российская фигуристка Анна Щербакова выполнит символический удар по мячу перед матчем «Спартака» и «Урала» в 18-м туре Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает пресс-служба московской команды в телеграм-канале. Встреча состоится сегодня, 4 марта, и начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Отметим, что для «Спартака» эта встреча станет первой домашней, для посещения которой потребуется карта болельщика (Fan ID). Ряд фанатских объединений красно-белых объявили о бойкоте матчей чемпионата России из-за введения этого документа.

«Спартак» в 17 матчах РПЛ набрал 36 очков и занимает в турнирной таблице второе место, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков. «Урал» (21) — 10-й.