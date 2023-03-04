Салихова — об отклонении апелляции «Зенита» в CAS: рада, что Карнавала не будет

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) отклонить апелляцию «Зенита» на дисквалификацию трёх игроков в Кубке России после драки в игре со «Спартаком».

«Я вообще не понимаю, на что «Зенит» рассчитывает. Они как в стране волшебника изумрудного города, только в своих блекло-голубых цветах. У нормальных людей очков нет, они реальность видят таковой, какая она есть, а именно: Родригао распускает своих длинные ноги, Ерохин держит Промеса, чтобы игроки «Зенита» били его. Я очень рада, что Карнавала не будет!» — приводит слова Салиховой «Спорт-экспресс».

Матч «Зенита» и «Спартака» завершился победой петербуржцев в серии пенальти. После окончания основного времени на поле завязалась массовая драка, по итогам которой КДК РФС дисквалифицировал игроков «Зенита» Малкома, Родригао и Вильмара Барриоса, а также спартаковцев Александра Соболева, Александра Селихова и Шамара Николсона на шесть матчей Кубка России. Жалоба «Зенита» в апелляционном комитете РФС была отклонена, после чего сине-бело-голубые обратились в CAS.