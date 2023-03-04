Салихова — об отклонении апелляции «Зенита» в CAS: рада, что Карнавала не будет

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) отклонить апелляцию «Зенита» на дисквалификацию трёх игроков в Кубке России после драки в игре со «Спартаком».
«Я вообще не понимаю, на что «Зенит» рассчитывает. Они как в стране волшебника изумрудного города, только в своих блекло-голубых цветах. У нормальных людей очков нет, они реальность видят таковой, какая она есть, а именно: Родригао распускает своих длинные ноги, Ерохин держит Промеса, чтобы игроки «Зенита» били его. Я очень рада, что Карнавала не будет!» — приводит слова Салиховой «Спорт-экспресс».
Матч «Зенита» и «Спартака» завершился победой петербуржцев в серии пенальти. После окончания основного времени на поле завязалась массовая драка, по итогам которой КДК РФС дисквалифицировал игроков «Зенита» Малкома, Родригао и Вильмара Барриоса, а также спартаковцев Александра Соболева, Александра Селихова и Шамара Николсона на шесть матчей Кубка России. Жалоба «Зенита» в апелляционном комитете РФС была отклонена, после чего сине-бело-голубые обратились в CAS.
- 4 марта 2023
-
00:58
-
00:56
-
00:52
-
00:41
-
00:40
-
00:39
-
00:36
-
00:25
-
00:17
-
00:09
-
00:01
- 3 марта 2023
-
23:56
-
23:56
-
23:51
-
23:36
-
23:23
-
23:09
-
23:07
-
23:03
-
23:02
-
23:01
-
22:57
-
22:51
-
22:45
-
22:41
-
22:39
-
22:38
-
22:27
-
22:25
-
22:16
-
22:15
-
22:05
-
21:59
-
21:50
-
21:45