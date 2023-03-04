Булатов: Дзюба не сможет кардинально выйти на высокий уровень и запустить заново карьеру

Экс-футболист и тренер «Торпедо» Виктор Булатов высказался о шансах московского клуба и «Локомотива» сохранить прописку в РПЛ, а также оценил перспективы нападающего Артёма Дзюбы реанимировать карьеру в составе «железнодорожников».

«Удастся ли «Торпедо» и «Локомотиву» сохранить прописку в РПЛ? «Локомотиву» удастся на 100%, через стыки или нет. Уровень футболистов, приход Галактионова, новый вектор развития поможет. Обстановка более стабильной станет, все сосредоточатся на футболе, а не на околофутбольных делах. У «Торпедо» всё сложнее: и недостаток очков, и уровень футболистов оставляет желать лучшего.

Дзюбе 34 года, думаю, что кардинально выйти на высокий уровень и запустить заново карьеру он не сможет. Был простой в полгода, не играл, возраст поджимает. Тенденция современного футбола – мобильность. Нужно, чтобы 10 полевых игроков не выпадали из ритма, чтобы было движение, креативность. Дзюба в этом плане выпадает. И по движению не успевает, и скорость уже не та. Голы он забьёт, принесёт пользу, при верховых подачах он силён. Но я не уверен, что он способен привнести краски в игру «Локомотива» и радикально изменить свою карьеру», – приводит слова Булатова Metaratings.

С августа по ноябрь 2022 года Дзюба выступал за «Адана Демирспор» В составе турецкого клуба нападающий провёл пять матчей, отметившись в них одним забитым голом. После трёх месяцев сотрудничества стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

В феврале 2023 года лучший бомбардир чемпионатов России на правах свободного агента подписал контракт с «Локомотивом». В первых двух матчах за «железнодорожников» форвард не сумел отметиться результативными действиями.