«Арсенал» и «Тоттенхэм» хотят подписать полузащитника «Боруссии» Юлиана Брандта

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Юлиан Брандт попал в сферу интересов двух клубов Английской Премьер-лиги.

Лондонский «Арсенал», лидирующий в чемпионате Англии, намерен укрепить состав и подписать контракт с немецким полузащитником, «Тоттенхэм» также проявляет интерес к футболисту, сообщает BILD.

Юлиан Брандт перешёл в «Боруссию» в мае 2019 года из леверкузенского «Байера». В СМИ сообщалось, что сумма трансфера Брандта в дортмундский клуб составил € 25 млн. Контракт 26-летнего немецкого футболиста со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне чемпионата Германии Брандт провёл 23 матча в составе «Боруссии», забил в них восемь голов и стал автором четырёх результативных передач.