«Арсенал» и «Тоттенхэм» хотят подписать полузащитника «Боруссии» Юлиана Брандта
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Юлиан Брандт попал в сферу интересов двух клубов Английской Премьер-лиги.
Лондонский «Арсенал», лидирующий в чемпионате Англии, намерен укрепить состав и подписать контракт с немецким полузащитником, «Тоттенхэм» также проявляет интерес к футболисту, сообщает BILD.
Юлиан Брандт перешёл в «Боруссию» в мае 2019 года из леверкузенского «Байера». В СМИ сообщалось, что сумма трансфера Брандта в дортмундский клуб составил € 25 млн. Контракт 26-летнего немецкого футболиста со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года.
В текущем сезоне чемпионата Германии Брандт провёл 23 матча в составе «Боруссии», забил в них восемь голов и стал автором четырёх результативных передач.
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