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Арбитр Федотов: игры рукой со стороны Игнатова не было. VAR бы засчитал гол «Спартака»

Арбитр Федотов: игры рукой со стороны Игнатова не было. VAR бы засчитал гол «Спартака»
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Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов прокомментировал эпизод с голом «Спартака» после свистка в компенсированное к первому тайму время в матче с «Уралом» (1:1, идёт второй тайм).

«Судья не должен был останавливать игру в эпизоде с голом «Спартака» после свистка. А VAR бы мяч засчитал, так как игры рукой со стороны Игнатова, судя по повторам, не было. Но Мешков боится идти к монитору: вдруг он бы засчитал гол, а там реально была рука? Это ещё минус к оценке, а так ему не предъявят. Хотя можно было бы пойти и принять правильное решение, как было в эпизоде а пенальти», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартака» и «Урала».

Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Помогают ему Алексей Лунёв и Дмитрий Семёнов. В роли резервного рефери выступает Анатолий Жабченко.

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