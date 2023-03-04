Аллегри: попасть в ЛЧ после снятия 15 очков — всё равно, что выиграть три скудетто

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о конкуренции за место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Напомним, что туринский клуб был лишён 15 очков из-за нарушений финансовых правил.
«Гонка за Лигу чемпионов – это трудная вещь. Тем не менее, команда на данный момент набрала 50 очков. На поле у нас всё хорошо, и мы должны продолжать.
Даже одна команда из тех, которые нас опережают («Интер», «Милан», «Лацио» и «Рома». — Прим. ред.) – не попадёт в Лигу чемпионов. Одна останется за бортом, а ещё есть «Аталанта», которая всё ещё отстает, но у которой есть возможность вернуться.
На кону 42 очка, верно? Их все ещё предстоит разыграть, поэтому мы должны идти от игры к игре. Мы не можем заглядывать слишком далеко вперёд и мы должны работать шаг за шагом.
Попасть в Лигу чемпионов при лишении 15 очков – это не то же самое, что выиграть скудетто. Это было бы всё равно что выиграть три», – приводит слова Аллегри Yahoo Esports.
- 4 марта 2023
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