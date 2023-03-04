Арбитр Федотов: по сути, судья украл гол у «Спартака»

Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов оценил решение главного судьи матча 18-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Уралом» (2:2) Виталия Мешкова не засчитать гол красно-белых на последних минутах встречи.

«Мешков был перекрыт всеми, кем только можно, не видел борьбы игрока «Спартака» и вратаря «Урала», но всё равно свистнул фол. По сути, судья украл гол. Нарушения со стороны игрока хозяев не было, вратарь врезался в своего же футболиста.

Мешков свистнул раньше положенного. И так он сделал дважды за матч! По сути, украл у команды два гола. Мешков перестраховывался, надо было продолжить игру, засчитать гол и дождаться реакции VAR. Арбитр ведёт свою игру, так нельзя. Свистеть до взятия ворот – уже тенденция, очень плохая тенденция. И этот человек ещё молодых судей учит!» — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.