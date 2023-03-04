Арбитр Федотов: по сути, судья украл гол у «Спартака»

Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов оценил решение главного судьи матча 18-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Уралом» (2:2) Виталия Мешкова не засчитать гол красно-белых на последних минутах встречи.
«Мешков был перекрыт всеми, кем только можно, не видел борьбы игрока «Спартака» и вратаря «Урала», но всё равно свистнул фол. По сути, судья украл гол. Нарушения со стороны игрока хозяев не было, вратарь врезался в своего же футболиста.
Мешков свистнул раньше положенного. И так он сделал дважды за матч! По сути, украл у команды два гола. Мешков перестраховывался, надо было продолжить игру, засчитать гол и дождаться реакции VAR. Арбитр ведёт свою игру, так нельзя. Свистеть до взятия ворот – уже тенденция, очень плохая тенденция. И этот человек ещё молодых судей учит!» — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 4 марта 2023
-
16:25
-
16:22
-
16:17
-
16:13
-
16:13
-
16:10
-
16:03
-
15:49
-
15:44
-
15:43
-
15:37
-
15:32
-
15:32
-
15:25
-
15:17
-
15:16
-
15:15
-
15:07
-
14:58
-
14:57
-
14:52
-
14:50
-
14:40
-
14:40
-
14:38
-
14:33
-
14:32
-
14:25
-
14:21
-
14:18
-
14:10
-
14:05
-
13:59
-
13:50
-
13:48