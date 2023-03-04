«Мы идём на Кубок!» Леонид Федун — после ничьей «Спартака» в матче с «Уралом»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун после ничейного исхода матча с «Уралом» (2:2) в 18-м туре Российской Премьер-лиги ответил на вопрос, каковы дальнейшие планы красно-белых в этом сезоне.

«Мы идём на Кубок!» — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Следующий матч между командами состоится в рамках первого полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра состоится во вторник, 14 марта, в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», начало – в 20:00 мск.

В российском чемпионате красно-белые проведут игру в следующую субботу, 11 марта, на своём стадионе в Москве. В рамках 19-го тура подопечные Гильермо Абаскаля примут воронежский «Факел». Начало матча – в 16:30 по московскому времени.