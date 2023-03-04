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Семак объяснил, почему Кузяев бил пенальти в матче с «Пари НН»

Семак объяснил, почему Кузяев бил пенальти в матче с «Пари НН»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему полузащитник Далер Кузяев исполнял пенальти в матче 18-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород» (3:0).

«У нас была очерёдность пенальтистов: тот, кто забивает, бьёт дальше. Поэтому сегодня к мячу подошёл Далер Кузяев. По поводу исполнителя в следующем матче мы подумаем», — приводит слова специалиста телеграм-канал «Зенита».

Кузяев подошёл к 11-метровой отметке на 38-й минуте после того, как Андрей Мостовой заработал пенальти. Далер не сумел отличиться, пробив выше ворот. Однако этот промах не помешал «Зениту» одержать победу и увеличить отрыв от идущего в РПЛ вторым «Спартака» до восьми очков. Клуб из Санкт-Петербурга набрал 45 очков в чемпионате.

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