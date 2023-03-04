«Зенит» разместит сцену на трибуне отсутствующих активных болельщиков

На трибуне «Газпром Арены», которую до бойкота занимали активные болельщики «Зенита», появится сцена-сектор. Об этом сообщает пресс-служба «Газпром Арены» в телеграм-канале.

«С апреля концерты известных исполнителей и другие развлекательные активности в рамках «Фан-Променада» на домашних играх «Зенита» будут проходить на современной мультимедийной сцене, интегрированной в один из секторов стадиона. Конструкция будет расположена в центре трибуны D на первом ярусе. В случае возвращения фанатского «Виража» на домашние матчи сине-бело-голубых она будет перемещена на другую трибуну», — сказано в заявлении «Зенита».

Ряд фанатских объединений «Зенита» бойкотирует матчи Российской Премьер-Лиги из-за введения карты болельщика (Fan ID), необходимой для посещения всех встреч турнира.