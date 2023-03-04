«Вильярреал» вырвал победу у «Альмерии» в матче чемпионата Испании

Сегодня, 4 марта, на стадионе «Уэгос Медитерранеос» состоялся матч 24-го тура чемпионата Испании. Играли местная «Альмерия» и «Вильярреал». Финальный свисток Пабло Гонсалеса Фуэртеса зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:0.

Счёт в матче был открыт на 76-й минуте: после передачи Саму Чуквезе точным ударом отметился Жерар Морено.

Гол Морено. Видеоролик:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Итоговый счёт в матче установил Хосе Луис Моралес, отличившийся с передачи всё того же Чуквезе.

«Вильярреал» набрал 37 очков и занимает в турнирной таблице чемпионата Испании шестое место. В следующем туре команда сыграет с «Бетисом». «Альмерия» (25) — 17-я. Команду ждёт матч с «Севильей».