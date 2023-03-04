Мэтью Бут: у середняков РПЛ нет мотивации бороться за места выше, главное — не вылететь

Бывший футболист самарских «Крыльев Советов» Мэтью Бут поделился мнением, что из-за неучастия клубов Российской Премьер-Лиги в еврокубках потерялась мотивация бороться за высокие места в турнирной таблице.
«На каком месте закончит команда? Всё зависит от мотивации игроков. Сейчас российские клубы не могут играть в еврокубках. Поэтому если раньше была мотивация занять даже шестое место, чтобы получить возможность поиграть в еврокубках, то сейчас этого нет. Получается, что у середняков нет мотивации бороться за места выше. Займешь ты десятое или седьмое место, особой разницы нет, главное — не вылететь.
Можно ли сказать, что для игроков РПЛ теперь главный стимул – финансовый? Для футболистов это всегда большой стимул (смеётся). Конечно, если в контрактах есть пункт о хороших премиальных за победы в каждом матче, это отличный стимул выигрывать и занимать более высокое место в таблице», — приводит слова Бута «Евро-Футбол.Ру».
- 4 марта 2023
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