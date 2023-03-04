Мудрик не вышел на поле за «Челси» в матче, в котором клуб одержал первую победу за 7 игр

Сегодня, 4 марта, завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» одержал важную для себя победу над «Лидс Юнайтед» (1:0) и, таким образом, прервал шестиматчевую серию без выигрышей. Стоит отметить, что именно в сегодняшней встрече украинский вингер Михаил Мудрик, купленный у «Шахтёра» за € 70 млн + € 30 млн, впервые не сыграл ни минуты за лондонскую команду.
Ранее 22-летний футболист выходил во всех играх с момента своего перехода в середине января. Всего Мудрик принял участие в шести матчах, в которых его клуб трижды сыграл вничью и три раза потерпел поражение. Сам игрок не сделал ни одного результативного действия во всех этих встречах.
«Челси» занимает 10-е место турнирной таблицы Премьер-лиги, набрав 34 очка. В следующем туре подопечные Грэма Поттера сыграют с «Лестером». Игра пройдёт 11 марта, начало – в 18:00 мск.
10 самых дорогих зимних трансферов АПЛ-2022/2023
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