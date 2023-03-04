«Фиорентина» — «Милан»: матч был приостановлен в память о Давиде Астори

Сегодня, 4 марта, на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции проходит матч 25-го тура чемпионата Италии. Играют местная «Фиорентина» и «Милан». На 13-й минуте матч был приостановлен, чтобы почтить память воспитанника «Милана» и бывшего капитана «Фиорентины» Давиде Астори.

Давиде Астори ушёл из жизни 4 марта 2018 года. Итальянский защитник на правах капитана «Фиорентины» находился в номере отеля один перед матчем с «Удинезе» в чемпионате страны. Астори умер во сне от брадиаритмии (сердцебиение ниже 60 ударов в минуту).

«Фиорентина» и «Кальяри» изъяли из обращения 13-й номер, под которым футболист выступал большую часть своей карьеры. «Фиалки» также назвали в честь Астори свой тренировочный центр.