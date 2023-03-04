Ловчев: не было сомнений в способностях Дзюбы и его желании доказать, что он ещё может

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился впечатлениями от матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Локомотив» (1:3), в котором нападающий «Локомотива» Артём Дзюба оформил хет-трик.

«Перед рестартом я давал прогноз на результативность Дзюбы — шесть-семь голов. За первый же матч в чемпионате он забил три. В матчах Кубка тоже мог отличиться. Не было никаких сомнений в способностях Артёма и его злости доказать, что ещё может. Сомнения его только мотивируют. Он же не нападающий — он бомбардир, ему надо только, чтобы мячи в штрафной были. За три матча он уже сделал себя лидером команды. Это человек-табло.

Нет сомнений, что команда очень быстро решит вопрос сохранения места в РПЛ, «Локомотив» быстро уйдёт из стыков. Там собрали хорошую команду, но это не значит, что они будут выигрывать матч за матчем. Что касается «Ростова», то команда прыгнула в прошлом году на три головы выше, футболисты показали лучший в жизни футбол. Возможно, лучше они не могут. Точно нужно усиление, чтобы обострить конкуренцию и добавить качества, но готов ли клуб, есть ли деньги? «Ростов» играл в прошлом году на пределе возможностей, сейчас ничего неожиданного не происходит. Уровень мастерства команды не так высок, как высоко место в таблице», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.