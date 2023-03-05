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Лучано Спаллетти прокомментировал поражение «Наполи» в матче с «Лацио»

Лучано Спаллетти прокомментировал поражение «Наполи» в матче с «Лацио»
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал поражение своего клуба в матче 25-го тура Серии А с «Лацио» (0:1).

«В раздевалке я увидел большое недовольство со стороны ребят. Это значит, что они отдали всё.

У нас не было привычного качества, нам нужно было чуть больше, чтобы создать более опасные моменты. В основном это происходило во втором тайме, но в первом мы вели себя немного грязно. Мы не были очень терпеливы, мы форсировали фланговые выходы.

Я ожидал такого «Лацио», знал, что они так воспримут матч. Надо было быть точнее в завершении, но в плане ментальности ребята отдали всё, что у них было.

Нет никакого замедления или самоуверенности. Я сказал, что мы будем биться до конца», — приводит слова Спаллетти официальный сайт клуба.

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