«До самого-самого конца». Зинченко прокомментировал победу «Арсенала» над «Борнмутом»

Вчера, 4 марта, завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» принимал «Борнмут». Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток главного арбитра матча Криса Каваны прозвучал в 18:00 мск. Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:2.
После окончания встречи украинский защитник лондонского клуба Александр Зинченко прокомментировал победу своей команды. «До самого-самого конца», — написал Зинченко в одной из социальных сетей.
Напомним, «Вишенки» вышли вперёд уже на 10-й секунде встречи благодаря голу Филипа Биллинга. На 57-й минуте гости укрепили своё преимущество благодаря голу Маркоса Сенеси с передачи Джозефа Ротуэлла. Через пять минут «Арсенал» сократил своё отставание — голом отличился Томас Парти, точный пас ему отдал Эмиль Смит-Роу. На 70-й минуте «канониры» сравняли счёт — мяч забил Бен Уайт после передачи Рейсса Нелсона. В самой концовке встречи, на 90+8-й минуте, хозяева вырвали победу благодаря голу Рейсса Нелсона — 3:2.
Иан Райт эмоционально отпраздновал волевую победу «Арсенала»
- 5 марта 2023
-
09:13
-
09:00
-
08:47
-
07:40
-
06:51
-
05:44
-
03:25
-
02:22
-
01:42
-
00:57
-
00:55
-
00:54
-
00:52
-
00:45
-
00:44
-
00:35
-
00:32
- 4 марта 2023
-
23:53
-
23:52
-
23:46
-
23:43
-
23:38
-
23:24
-
22:55
-
22:51
-
22:44
-
22:40
-
22:29
-
22:28
-
22:26
-
22:23
-
22:20
-
22:16
-
22:15
-
22:08