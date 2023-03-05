«До самого-самого конца». Зинченко прокомментировал победу «Арсенала» над «Борнмутом»

Вчера, 4 марта, завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» принимал «Борнмут». Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток главного арбитра матча Криса Каваны прозвучал в 18:00 мск. Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:2.

После окончания встречи украинский защитник лондонского клуба Александр Зинченко прокомментировал победу своей команды. «До самого-самого конца», — написал Зинченко в одной из социальных сетей.

Напомним, «Вишенки» вышли вперёд уже на 10-й секунде встречи благодаря голу Филипа Биллинга. На 57-й минуте гости укрепили своё преимущество благодаря голу Маркоса Сенеси с передачи Джозефа Ротуэлла. Через пять минут «Арсенал» сократил своё отставание — голом отличился Томас Парти, точный пас ему отдал Эмиль Смит-Роу. На 70-й минуте «канониры» сравняли счёт — мяч забил Бен Уайт после передачи Рейсса Нелсона. В самой концовке встречи, на 90+8-й минуте, хозяева вырвали победу благодаря голу Рейсса Нелсона — 3:2.

Иан Райт эмоционально отпраздновал волевую победу «Арсенала»