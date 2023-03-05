Президент «ПСЖ» отреагировал на установление исторического рекорда Мбаппе

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи поздравил форварда Килиана Мбаппе с установлением рекорда результативности в истории клуба.
«К сожалению, я не могу сегодня вместе с вами отметить этот исторический для клуба и Килиана момент.
Мбаппе – такой игрок, который сильно любит рекорды, а рекорды сильно любят его. Это подчеркивает его стабильность и фантастическую эффективность.
Его путешествие после перехода к нам складывается потрясающе, он забил много голов, завоевал много трофеев и пережил много эмоциональных моментов», – приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.
Напомним, Мбаппе отличился в матче 26-го тура чемпионата Франции с «Нантом» (4:2). Французский форвард забил 201-й гол в его 247-м матче за клуб. Таким образом, Мбаппе обогнал предыдущего лучшего бомбардира, Эдинсона Кавани, у которого 200 мячей за команду.
Килиан Мбаппе готов играть в Серии А только за «Милан»
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