Болельщики просили футболку Худякова, Гилерме обнимался с Кафановым. Фото победы «Локо»

Вчера, 4 марта, состоялся матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и «Локомотив». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. «Локомотив» одержал победу со счётом 3:1.

На 33-й минуте Артём Дзюба открыл счёт в матче, забив свой первый гол за «Локомотив». На 57-й минуте Дзюба оформил дубль, а на 65-й — хет-трик. На 87-й минуте «Ростов» отыграл один мяч усилиями Николая Комличенко.

Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал победу над «Ростовом» (3:1) в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги и поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Всех с важной победой! Спасибо за поддержку, идём дальше», — написал 34-летний российский форвард на своей странице в телеграм-канале.