«Барселона» интересуется четырьмя игроками «Манчестер Сити»

В шорт-листе «Барселоны» находится сразу четыре футболиста «Манчестер Сити». Об этом сообщает Sport.es. В сфере интересов находятся защитник Эмерик Лапорт, а также полузащитники Илкай Гюндоган, Родри и Бернарду Силва.

По сведениям источника, «Манчестер Сити» не собирается продавать Родри ни в каком случае. Это неприкасаемый игрок для главного тренера Хосепа Гвардиолы. Лапорт может быть выставлен на продажу, если клуб подпишет защитника «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиола. Силва могут продать за € 65 млн, им «Барселона» интересуется уже некоторое время, как и Гюндоганом, чей контракт истекает в конце сезона.

Видеообзор. «Альмерия» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 23-й тур:

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