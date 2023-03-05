Криштиану Роналду отреагировал на фразу фаната, что «Месси намного лучше»

Нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду не понравилось, что один из болельщиков с трибун крикнул ему вслед, что форвард «ПСЖ» Лионель Месси лучше его. Португалец проигнорировал сам вопрос, но язвительно ответил, что прошедший матч был для него лёгким.

Фанат: Месси намного лучше.

Роналду: А эта игра была лёгкой.

Роналду ответил болельщику на сравнение с Месси. Видеоролик:

38-летний Роналду выступает за «Аль-Наср» с зимнего трансферного окна. В семи матчах за команду на счету португальского нападающего восемь голов и две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года, параллельно Роналду будет лицом заявки Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира в 2030 году.

Лионель Месси выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. Его контракт с командой истекает в конце сезона.