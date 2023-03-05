Криштиану Роналду отреагировал на фразу фаната, что «Месси намного лучше»

Нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду не понравилось, что один из болельщиков с трибун крикнул ему вслед, что форвард «ПСЖ» Лионель Месси лучше его. Португалец проигнорировал сам вопрос, но язвительно ответил, что прошедший матч был для него лёгким.
Фанат: Месси намного лучше.
Роналду: А эта игра была лёгкой.
Роналду ответил болельщику на сравнение с Месси. Видеоролик:
38-летний Роналду выступает за «Аль-Наср» с зимнего трансферного окна. В семи матчах за команду на счету португальского нападающего восемь голов и две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года, параллельно Роналду будет лицом заявки Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира в 2030 году.
Лионель Месси выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. Его контракт с командой истекает в конце сезона.
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