Корниленко: на данный момент речи об уходе Осинькина из «Крыльев Советов» нет

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко заявил, что не переживает по поводу возможного ухода главного тренера Игоря Осинькина в более статусный клуб.
«Как клуб обезопасил себя от того, чтобы тренера Осинькина не увели клубы-богачи РПЛ? У Игоря Витальевича долгосрочный контракт с клубом с хорошими условиями. На данный момент речи о том, что тренер уйдёт, нет», — приводит слова Корниленко «РБ Спорт».
Контракт Осинькина с самарским клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025.
В текущем сезоне Российской Премьер-лиги Крылья Советов» занимают 11-е место, набрав 20 очков в 17 матчах.
Осинькин возглавил «Крылья Советов» в 2020 году. Под его руководством команда вышла в РПЛ, а также была в финале Кубка России, где проиграла «Локомотиву».
- 5 марта 2023
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