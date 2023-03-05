Эпизод с отменённым голом «Спартака» рассмотрят, даже если клуб не обратится в ЭСК

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что даже в случае необращения «Спартака» в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте РФС, в департаменте дадут оценку эпизоду с отмененным голом Александра Соболева в матче «Спартак» — «Урал» (2:2).
«Для того чтобы оценить эпизод, его не обязательно выносить на экспертно-судейскую комиссию. Объясню, как у нас всё работает. Сначала инспектор оценивает эпизод, ставит оценку. Дальше у департамента инспектирования и департамента судейства есть возможность, в случае несогласия, вынести эпизод на ЭСК. Также основанием для ЭСК является обращение клуба. Если обращения от клуба нет, а ситуация очевидная и оба департамента понимают, что есть ошибка, то для ее признания эпизод не требуется выносить на ЭСК. Соответственно, ситуация с отменённым голом плюс-минус простая и понятная.
Сейчас мы работаем над тем, чтобы те моменты, которые являются очевидными и не выходят на ЭСК (их и клубы не обжалуют, и департаменты судейства и инспектирования единогласны в оценке), доносить до публики. В начале апреля мы будем дополнительно делать обзоры самых интересных моментов в дополнение к ЭСК — как мнение департамента. Если «Спартак» не будет обращаться в ЭСК, то после написания рапорта — если оба департамента будут с ним согласны — у нас будет итоговая оценка этого эпизода. Подчеркну, будет позиция департамента, не ЭСК", — сказал Каманцев РИА Новости.
- 5 марта 2023
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