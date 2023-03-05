Матч «Акрона» в Первой лиге приостанавливали из-за сильного снегопада

Сегодня, 5 марта, на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске проходит матч 21-го тура Мелбет Первой лиги. Играют местный «Акрон» и «Краснодара-2». Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Сергеем Куликовым. По ходу первого тайма встреча была приостановлена из-за погодных условий: сильный снегопад засыпал всё поле, и матч был возобновлён лишь после того, как его полностью расчистили. Об этом сообщает пресс-служба «Акрона» в телеграм-канале.
Фото: Трансляция матча
«Акрон» набрал 22 очка в 20 матчах Мелбет Первой лиги и занимает в турнирной таблице 13-е место. У «Краснодара-2» 13 очков и последнее место. Отметим, что для южан это первая официальная игра в 2023 году, в то время как «Акрон» успел победить «Торпедо» в Пути регионов Фонбет Кубка России.
- 5 марта 2023
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