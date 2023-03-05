Мбаппе — о «Золотом мяче»: он остаётся целью, но это не приоритет

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе подтвердил, что по-прежнему хочет выиграть «Золотой мяч», но эта награда не является для него приоритетом на данный момент.

«Конечно, «Золотой мяч» остаётся моей целью. Он всегда есть в мыслях игрока моего калибра, но на данный момент это не приоритет. Мысли о «Золотом мяче» есть, и это нормально. Если я продолжу так играть, то «Золотой мяч» не будет далёк от меня», — приводит слова Мбаппе L'Equipe.

24-летний Килиан Мбаппе стал игроком «ПСЖ» летом 2017 года, перейдя из «Монако». С тех пор французский нападающий забил 201 гол и отдал 95 результативных передач в 247 матчах. Вчера, 4 марта, Мбаппе забил свой 201-й гол и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

Мбаппе празднует статус лучшего бомбардира «ПСЖ» с фанатами. Видеоролик: