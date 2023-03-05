Быстров: «Локомотив» должен бороться за чемпионство, а клуб почти довели до вылета

Бывший российский футболист Владимир Быстров высказался о менеджменте московского «Локомотива».

«Какие задачи у «Локомотива»? «Локомотив» должен бороться за чемпионство. В прошлом сезоне, в этом. Но, видите, обманули всех. Довели клуб до того, что почти вылетели. Хорошо, что всех уволили», — сказал Быстров в эфире «Матч Премьер».

В предыдущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занял шестое место. В нынешнем сезоне клуб располагается на 13-й строчке турнирной таблицы, набрав 16 очков в 18 матчах. Вчера, 4 марта, железнодорожники одержали победу в игре с «Ростовом» (3:1). Артём Дзюба оформил в том матче хет-трик. В следующей игре чемпионата «Локомотив» сыграет в гостях с грозненским «Ахматом». Матч состоится 11 марта и начнётся в 16:30 мск.