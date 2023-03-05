«Торпедо» забило гол в РПЛ впервые со 2 октября и впервые при Талалаеве

Сегодня, 5 марта, проходит матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и московское «Торпедо». «Торпедо» открыло счёт в начале первого тайма.
На девятой минуте матча Илья Стефанович вывел «Торпедо» вперёд. Этот гол стал для москвичей первым в РПЛ со 2 октября прошлого года. Тогда «Торпедо» сыграло вничью с «Факелом» (2:2) в матче 11-го тура чемпионата России. В октябре московский клуб возглавил Андрей Талалаев. Гол в матче с «Краснодаром» стал для команды первым в лиге при новом тренере.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы. Команда набрала 25 очков в 17 матчах. «Торпедо» находится на последнем, 16-м месте, набрав шесть очков. Матч команд в первом круге завершился победой «Краснодара» со счётом 4:1.
- 5 марта 2023
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