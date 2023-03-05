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Гол Брейтуэйта не спас «Эспаньол» от поражения в матче с «Вальядолидом»

Гол Брейтуэйта не спас «Эспаньол» от поражения в матче с «Вальядолидом»
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Сегодня, 5 марта, завершился матч 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Вальядолид» принимал «Эспаньол». Встреча прошла на стадионе «Хосе Соррилья». Стартовый свисток главного арбитра матча Валентина Писарро Гомеса прозвучал в 16:00 мск. Победу в матче одержали хозяева со счётом 2:1.

Первый мяч «Вальядолид» забил на 25-й минуте — отличился испанский хавбек Иван Санчес после передачи Гонсало Платы.

Гол Санчеса

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На 62-й минуте хозяева укрепили своё преимущество в матче благодаря голу полузащитника Альваро Агуадо, который вышел на поле двумя минутами ранее.

Гол Агуадо

На 87-й минуте «Эспаньол» сократил своё отставание в счёте — мяч забил Мартин Брейтуэйт.

Гол Брейтуэйта

В оставшееся время гости не смогли зацепиться за ничью, и встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Вальядолида».

Испания - Примера. 24-й тур
05 марта 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
2 : 1
Эспаньол
Барселона
1:0 Санчес – 25'   2:0 Агуадо – 62'   2:1 Брейтуэйт – 87'
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