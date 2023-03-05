Гол Брейтуэйта не спас «Эспаньол» от поражения в матче с «Вальядолидом»

Сегодня, 5 марта, завершился матч 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Вальядолид» принимал «Эспаньол». Встреча прошла на стадионе «Хосе Соррилья». Стартовый свисток главного арбитра матча Валентина Писарро Гомеса прозвучал в 16:00 мск. Победу в матче одержали хозяева со счётом 2:1.
Первый мяч «Вальядолид» забил на 25-й минуте — отличился испанский хавбек Иван Санчес после передачи Гонсало Платы.
Гол Санчеса
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На 62-й минуте хозяева укрепили своё преимущество в матче благодаря голу полузащитника Альваро Агуадо, который вышел на поле двумя минутами ранее.
Гол Агуадо
На 87-й минуте «Эспаньол» сократил своё отставание в счёте — мяч забил Мартин Брейтуэйт.
Гол Брейтуэйта
В оставшееся время гости не смогли зацепиться за ничью, и встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Вальядолида».
- 5 марта 2023
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