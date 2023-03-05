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«Нам повезло, что мы ушли на перерыв с нулями на табло». Йоканович — о матче с «Крыльями»

«Нам повезло, что мы ушли на перерыв с нулями на табло». Йоканович — о матче с «Крыльями»
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал победу в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (1:0).

«С одной стороны, я доволен результатом. С другой, я был разочарован первым таймом – у нас было мало энергии, мы проигрывали много единоборств, и нам повезло, что мы ушли на перерыв с нулями на табло. Хорошо, что во второй половине мы смогли переломить ситуацию и начали бороться за победу. Мы всё-таки играли дома при своих болельщиках, и соперник должен чувствовать давление. Мы добавили в активности, агрессии, и в концовке матча нам повезло забить победный гол.

Возможность выхода в стартовом составе двух нападающих? Да, сегодня мы хорошо сыграли, когда отошли от привычной схемы 4-3-3. Но дело было не в ней, а в той энергии, которую мы добавили, и изменившемся отношении к игре. У меня есть два очень хороших нападающих, и сегодня мы использовали возможность выпустить их вдвоём. Если бы больше времени на поле проводил Тюка (Тюкавин. — Прим. «Чемпионата»), то журналисты бы спрашивали, почему Смолов играет меньше. Иногда я считаю, что полезным будет выпустить двух нападающих, иногда же нам нужен дополнительный игрок в центре поля. Я всегда рассчитываю на всех своих футболистов вне зависимости от того, выходят ли они с первых минут, по ходу матча или остаются на скамейке запасных», — приводит слова Йокановича официальный сайт «Динамо».

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