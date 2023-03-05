«Шинник» не сумел обыграть махачкалинское «Динамо» в матче Первой лиги

Завершился матч 21-го тура Мелбет Первой лиги, в котором махачкалинское «Динамо» принимало «Арсенал». Команды встречались на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Финальный свисток главного арбитра Игоря Панина зафиксировал нулевую ничью.

Рефери по ходу матча показал две жёлтые карточки, обе – игрокам «Динамо»: на 29-й минуте предупреждение получил Нардин Мулахусейнович, а на 64-й – Камиль Ибрагимов.

Тульский коллектив набрал 33 очка и остался на пятом месте в турнирной таблице, но по итогам тура обойти «Арсенал» могут «СКА-Хабаровск» и «КАМАЗ». В активе махачкалинцев 27 очков, команда расположилась на 11-й позиции.

Возглавляет первенство «Балтика», которая сумела в 20 турах набрать 41 очко. В игре 21-го тура команда из Калининграда встретится со «СКА-Хабаровск».